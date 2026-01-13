ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

شنت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 104,241 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.221 سائقًا، وتبين إيجابية 52 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

وفي نطاق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 743 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 104 سائقين، وتبين وجود 4 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لضمان انضباط حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.