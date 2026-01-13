إعلان

ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

كتب : علاء عمران

01:25 م 13/01/2026

مخالفة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 104,241 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.221 سائقًا، وتبين إيجابية 52 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة.

وفي نطاق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 743 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 104 سائقين، وتبين وجود 4 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لضمان انضباط حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية الحملات المرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يبدأ حربا تجارية على إيران ويفرض جمارك 25% على من بتاجر معها
شئون عربية و دولية

ترامب يبدأ حربا تجارية على إيران ويفرض جمارك 25% على من بتاجر معها
توجيهات رئاسية جديدة بشأن مشروعات حياة كريمة
أخبار مصر

توجيهات رئاسية جديدة بشأن مشروعات حياة كريمة
قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟
رياضة محلية

قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟
وزير الاتصالات: أسعار الهواتف المحلية تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف جنيه
اقتصاد

وزير الاتصالات: أسعار الهواتف المحلية تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف جنيه
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون