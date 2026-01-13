إعلان

"إي فاينانس" تقدم عرضا للاستحواذ على إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية

كتبت- ميريت نادي:

01:30 م 13/01/2026

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدمت شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية" عرضًا مبدئيًا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضحت الشركة، من خلال بيان أرسلته للبورصة اليوم، أن العرض لاقى قبولًا مبدئيًا من قبل المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة.

وأشارت إلى أنها ستتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في القريب العاجل، للحصول على موافقتها على البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة المستهدفة، على أن يتم الانتهاء من هذا الفحص بشكل مرضي للشركة، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عقود الصفقة، والحصول على الموافقات الداخلية النهائية لكل من الشركة والبائعين، إلى جانب موافقة الجهات الرقابية المختصة على تنفيذ الصفقة.

أقرا ايضا:

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوى تاريخي متخطيا 44 ألف نقطة

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية

نصف مليار دولار في أسبوع.. سر قفزة الأموال الساخنة وزيادة استثماراتها ببورصة مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية مجال الخدمات المالية غير المصرفية شركة إي فاينانس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟
رياضة محلية

قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟
علامة خفية على الوجه تنذر بالإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم
نصائح طبية

علامة خفية على الوجه تنذر بالإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
ترامب يبدأ حربا تجارية على إيران ويفرض جمارك 25% على من بتاجر معها
شئون عربية و دولية

ترامب يبدأ حربا تجارية على إيران ويفرض جمارك 25% على من بتاجر معها
بعد ظهورها بفستان زفاف.. منة فضالي تتصدر التريند
زووم

بعد ظهورها بفستان زفاف.. منة فضالي تتصدر التريند

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون