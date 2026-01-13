إعلان

الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

01:28 م 13/01/2026

مبلغ مالي - أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

وأظهرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج السوق المصرفي، وما قد تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وزارة الداخلية تجار العملة مكافحة جرائم الأموال العامة

