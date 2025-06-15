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النيابة تحقق مع شخصين تشاجرا بسبب الميراث ببولاق الدكرور

03:14 م الأحد 15 يونيو 2025

مشاجرة ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة في بولاق الدكرور، التحقيق مع شخصين أصيبا في مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلافات حول الميراث، بعدما تبادلا الاعتداء بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفرقة.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل على إثره رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين من الفحص والتحريات الأولية أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلاف على تقسيم الميراث.
وتمكن رجال المباحث من السيطرة على الموقف، وضبط الطرفين، وحرر محضر بالواقعة، تضمن تقريرًا مبدئيًا بالإصابات التي لحقت بكل منهما.
وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لبيان طبيعة الإصابات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت التحفظ على الأدوات المستخدمة في المشاجرة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
وتواصل النيابة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

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