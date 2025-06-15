إعلان

خطوط مميزة وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في القاهرة

12:53 م الأحد 15 يونيو 2025

تشكيل عصابي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب ببيع خطوط مميزة وهمية بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام تشكيل عصابي مكوَّن من شخصين، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال استدراجهم وإيهامهم بقدرتهم على توفير خطوط هواتف محمولة بأرقام مميزة "على خلاف الحقيقة"، بهدف الاستيلاء على أموالهم باستخدام أسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد من خطوط الهواتف المحمولة، وبمواجهتهما، أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشكيل عصابي خطوط مميزة النصب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية