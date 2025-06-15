خطوط مميزة وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في القاهرة

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب ببيع خطوط مميزة وهمية بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام تشكيل عصابي مكوَّن من شخصين، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال استدراجهم وإيهامهم بقدرتهم على توفير خطوط هواتف محمولة بأرقام مميزة "على خلاف الحقيقة"، بهدف الاستيلاء على أموالهم باستخدام أسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد من خطوط الهواتف المحمولة، وبمواجهتهما، أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.