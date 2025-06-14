عامل يعتدي على فتاة أمام مسجد بدمياط.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تضرر إحدى الفتيات من تعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب في محافظة دمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول دمياط من المواطنة القائمة على النشر – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط – تفيد بتعرضها للاعتداء بالسب والضرب (دون إصابات) من أحد الأشخاص، أثناء ارتكازها على إحدى سيارات نقل الموتى المتوقفة أمام أحد المساجد بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط. وقد تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مرجعًا ذلك إلى مروره بحالة نفسية سيئة إثر وفاة والده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.