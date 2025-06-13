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ضبط 137 مخالفة لمحلات خالفت قرار ترشيد الكهرباء

12:00 م الجمعة 13 يونيو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

نفّذت الأجهزة الأمنية حملات ميدانية للتفتيش على التزام المحال التجارية بقرار الغلق في المواعيد المقررة، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 137 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الحكومية للحد من استهلاك الكهرباء.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء
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