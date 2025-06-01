المرور تضبط أكثر من 50 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لضبط المخالفات وتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، فقط عن ضبط (50354) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات جسيمة تؤثر على السلامة العامة على الطرق، وكان من أبرزها: 788 مخالفة سير بدون تراخيص، و39458 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و486 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود مستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وتؤكد الوزارة استمرار الحملات المرورية المكثفة لضبط المخالفات والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون، حرصاً على تحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث.

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