أمن الجيزة يكشف التفاصيل الكاملة لفيديو خطف طفل من والدته بالشارع

كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو متداول يظهر لحظة خطف سائق توك توك لطفل أثناء سيره مع والدته بالوراق أشعل السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة خلال شهر يناير المنقضي، وبسؤال السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو أقرت بأن الشخص الظاهر بذات المقطع زوجها، وأنه حال سيرها وبصحبتها أطفالها فوجئت بحضوره ومحاولته جذب أحدهم على النحو المشار إليه بالمقطع؛ إثر خلافات زوجية بينهما.

ونشبت بينهما مشاجرة اعتدى خلالها عليها بالضرب، وتم ضبطه فى حينه وصدر حكم غيابى ضده عقب انتهاء التحقيقات بــ"الحبس والغرامة".

بتقنين الإجراءات استهدفت الشرطة الزوج وأمكن ضبطه تنفيذاً للحكم الصادر ضده، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، والقائم على نشر الفيديو (مقيم بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهته أقر بعلمه بكونه قديم ونشر المقطع لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مادية.