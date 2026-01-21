قرار قضائي بشأن اتهام نائبة سابقة بدهس شاب في صلاح سالم

كتب - أحمد عادل

قررت محكمة جنح منشأة ناصر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله، المتهمة بقتل شاب عن طريق الخطأ في حادث مروري بشارع صلاح سالم، إلى جلسة 31 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت النائبة السابقة – مخلي سبيلها – إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة شاب إثر حادث سير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم أسفر عن مصرع شاب.

وعند الانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة تقودها منى جاب الله بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

