النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة



كتب-علاء عمران:



شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية مرتفعة على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية، تزامنًا مع توجه الموظفين إلى أعمالهم، فيما انتشر رجال المرور بالشوارع والميادين لتنظيم الحركة وتسيير السيارات.

تسبب غلق شارع الهرم عند تقاطعه مع المريوطية والمناطق المحيطة بمدكور والعريش والطالبية، ضمن أعمال إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، في ازدحام مروري شديد، وظهرت كثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، ومن الطوابق إلى العشرين في شارع فيصل، مرورًا بمنطقة مشعل. كما تأثرت حركة السير باتجاه كوبري الجيزة المعدني وشارع السودان حتى ميدان النهضة ومناطق بولاق وإمبابة.

سجل كوبري أكتوبر ازدحامًا في الاتجاهين، خاصة أمام القادم من الجيزة نحو وسط البلد، والعكس بسبب الأحمال الزائدة، وامتدت الكثافات حتى محور النصر والمنصة، وكذلك بشوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الطريق الدائري.

كما ظهرت كثافات في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قرب محطة مترو جامعة القاهرة، وامتدت الزحام من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير. وسجل أعلى كوبري الجامعة ازدحامًا، ما استدعى تدخل رجال المرور لتيسير الحركة.

رُصدت كثافات مرورية متحركة على محور صفط اللبن للمتجه من الطريق الدائري حتى شارع السودان، مع نصح السائقين باستخدام محور عرابي كبديل، خاصة في ظل ازدحام كوبري عباس وكوبري الجيزة المعدني ومحيط ميدان النهضة، وحتى شارع النيل السياحي وإشارة بين السرايات. كما ظهرت إصلاحات أعلى كوبري أحمد عرابي، ما تسبب في تكدس إضافي.

شهد نفق الأزهر تباطؤًا في حركة المرور للقادمين من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا، والعكس، إلى جانب زحام أعلى كوبري أكتوبر من رمسيس وغمرة إلى مدينة نصر، والعكس من مناطق الجيزة إلى القاهرة، وظهرت كثافات متفرقة في شارع رمسيس والعباسية ومطالع كوبري أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد.

سجل طريق الأوتوستراد كثافات مرورية مرتفعة أمام المتجه من حلوان إلى المعادي والمقطم، وظهرت كثافات باتجاه منطقة بين الجبلين حتى 15 مايو، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، إلى جانب ازدحام في شارعي عباس العقاد وصلاح سالم والطيران، لا سيما مع دخول الموظفين إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

رُصدت كثافات مرورية مرتفعة بطريق الكورنيش من المعادي حتى وسط البلد، ومن أثر النبي إلى قصر العيني، وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية، وظهرت أيضًا بميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية، تزامنًا مع توقيت دخول الموظفين.

تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم أمام القادم من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك المتجه من صلاح سالم لنفق الأزهر، وامتد التباطؤ إلى منطقة الأزهر والجمالية، وظهر ازدحام أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين من وسط البلد إلى المهندسين.

شهد طريق الواحات كثافات متقطعة، حيث تباطأت حركة السير للقادمين من الطريق الدائري إلى مناطق دريم، وامتد الزحام من الفردوس حتى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وظهرت تباطؤات إضافية للقادمين من الجيزة وشارع الهرم إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.

أما الطريق الدائري، فسجل كثافات عند السلام وداخل النفق للقادمين من الأقاليم عبر الطريق الزراعي، كما ظهرت تكدسات عند المنيب في الاتجاه إلى الأوتوستراد والتجمع الخامس، والعكس نحو الجيزة والمعادي وزهراء المعادي.

وفي نزلة شارع البحر الأعظم حتى ميدان الجلاء، ظهرت كثافات متحركة، وسُجل تباطؤ على دائري المريوطية للقادمين من الطريق الصحراوي حتى ميدان الرماية مرورًا بحدائق الأهرام وطريق الفيوم الصحراوي.