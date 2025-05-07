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التريلا فرمت الملاكي.. مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بـ15 مايو

07:11 م الأربعاء 07 مايو 2025

إسعاف - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بيه سيارتين، تريللا وملاكي بمنطقة بين الجبلين، بمدينة 15 مايو.

تلقى رئيس مباحث 15 مايو، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بمنطقة بين الجبلين، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي وتريلا، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر.

وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.

وجار عمل التحريات ومناقشة شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث وملابساته.

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