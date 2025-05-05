الاستئناف يخفف الحكم في واقعة شروع في خطف وضرب بمصر القديمة

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتخفيف الحكم الصادر بحق متهمين في واقعة شروع في خطف وضرب بمنطقة مصر القديمة.

وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع قررت تعديل الحكم الصادر بحق المتهمين "ح.س" و"ج.م" من السجن المشدد لمدة خمس سنوات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، كما ألغت الحكم الصادر بحق المتهم الثالث "خ.ع" وقضت ببراءته مما نُسب إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين ياسر عمر وإبراهيم محمد أبو السعود، وأمانة سر محمد طه.

وكانت محكمة الجنايات في أول درجة قد أصدرت حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات على المتهمين الثلاثة، قبل أن يتم تعديل الحكم في جلسة الاستئناف.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين استخدموا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "أ.ف" بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به، ما تسبب في تكدير أمنه وطمأنينته، وذلك أثناء حملهم أسلحة، حيث انهالوا عليه ضربًا مبرحًا، محدثين به إصابات في الرأس وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين شرعوا في خطف المجني عليه كرهًا، بعد أن فقد وعيه نتيجة الاعتداء، وأدخلوه عنوة إلى سيارة أُعدت مسبقًا لهذا الغرض، بهدف إبعاده عن ذويه، إلا أن محاولتهم فشلت بتدخل الأهالي الذين تمكنوا من الإمساك ببعضهم.