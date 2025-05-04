كشف ملابسات فيديو خناقة الزقازيق

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه وتهديده بالأسلحة البيضاء بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول : (3 أشخاص "الشاكى وشقيقته وأحد أقاربها) وطرف ثان 8 أشخاص "خال الشاكى ونجله و6 آخرين") لوجود خلافات بينهم حول الميراث، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – عصا خشبية) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.