إعلان

كشف ملابسات فيديو خناقة الزقازيق

06:29 م الأحد 04 مايو 2025

فيديو الخناقة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه وتهديده بالأسلحة البيضاء بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 أبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول : (3 أشخاص "الشاكى وشقيقته وأحد أقاربها) وطرف ثان 8 أشخاص "خال الشاكى ونجله و6 آخرين") لوجود خلافات بينهم حول الميراث، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – عصا خشبية) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة خناقة الزقازيق الشرقية خلافات ميراث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات