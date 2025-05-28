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حبس 7 متهمين بجلب أقراص مخدرة للإتجار بها في مدينة نصر

11:54 م الأربعاء 28 مايو 2025

ضبط أقراص مخدرة أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، بحبس 7 أشخاص، في اتهامهم بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للإتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزتهم 900 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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