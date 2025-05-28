الداخلية تعقد اجتماع تدريب الشرطة الأفريقية بمشاركة 45 دولة

كتب - علاء عمران:

نظمت الوزارة الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية، المعروف بـ الأفريبول، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

شارك في الاجتماع 45 دولة أفريقية وعدد من المنظمات الدولية، وناقشوا خطط وآليات الارتقاء بالتدريب الأمني وتطوير التدريب الإلكتروني.

وعلى هامش الاجتماعات، نظمت زيارات للوفود المشاركة إلى عدد من الكيانات التدريبية الشرطية لتعزيز تبادل الخبرات.