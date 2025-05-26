كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بعدد من مديريات الأمن، من تحقيق عدة ضربات أمنية ناجحة.

وأسفرت جهودها عن النتائج التالية:

مديرية أمن السويس:

ضبط عنصر جنائي بدائرة قسم شرطة فيصل، بحوزته 22 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط عنصر جنائي آخر بدائرة قسم شرطة الجناين، بحوزته 27 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى بندقية خرطوش.

مديرية أمن القليوبية:

ضبط عنصر جنائي بدائرة قسم شرطة ثان العبور، بحوزته 5 كيلوجرامات من مخدر الآيس.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



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