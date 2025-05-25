شهادات مزورة.. القبض على مدير كيان وهمي ينصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص في مدينة نصر بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، يقع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة. وقد زعم المذكور منح شهادات دراسية معتمدة في عدة مجالات، موهمًا المواطنين بأنها تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، تم استهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه، حيث أُلقي القبض عليه. وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية الخالية من البيانات، منسوب صدورها إلى الكيان، إلى جانب مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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