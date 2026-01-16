ضبط قائد سيارة استعرض برعونة بمحيط متحف الحضارات بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل منشورات الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها قائد سيارة يسير برعونة في أحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بالقاهرة.

أثبت الفحص الأمني تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة أثناء قيادته للسيارة ضمن موكب زفاف أحد أصدقائه، ما تسبب في حركة خطرة على الطريق وأدى إلى تضرر آخرين.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، وتولت النيابة التحقيق لمباشرة التحقيقات.