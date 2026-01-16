إعلان

ضبط قائد سيارة استعرض برعونة بمحيط متحف الحضارات بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

07:09 م 16/01/2026

وزارة الداخلية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل منشورات الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها قائد سيارة يسير برعونة في أحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بالقاهرة.

أثبت الفحص الأمني تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة أثناء قيادته للسيارة ضمن موكب زفاف أحد أصدقائه، ما تسبب في حركة خطرة على الطريق وأدى إلى تضرر آخرين.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، وتولت النيابة التحقيق لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قائد سيارة يسير برعونة محيط متحف الحضارات بالقاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
حوادث وقضايا

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
خلال يومين.. مكالمة هاتفية ثانية بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
شئون عربية و دولية

خلال يومين.. مكالمة هاتفية ثانية بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام
شئون عربية و دولية

شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان