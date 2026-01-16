إعلان

تفاصيل سرقة هاتف عبر مواقع التواصل في الإسكندرية

كتب : مصراوي

06:57 م 16/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تابعت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، منشورًا مدعومًا بصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى المواطنين تعرضها للضرر نتيجة سرقة هاتف محمول لأحد أقاربها.

أوضحت التحريات أن الواقعة تعود لتاريخ 5 الجاري، حين أقدم طالب ووالده – مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة – على عرض هاتفه المحمول للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تواصل معه أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء الهاتف، إلا أنه قام بسرقته بطريقة المغافلة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

عند مواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما هو موضح في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة هاتف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟
رياضة محلية

"صالح سليم والخطيب".. كيف أعلن المصري البورسعيدي صفقة مصطفى العش؟
مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
حوادث وقضايا

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
أخبار مصر

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان