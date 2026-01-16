تفاصيل سرقة هاتف عبر مواقع التواصل في الإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

تابعت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، منشورًا مدعومًا بصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى المواطنين تعرضها للضرر نتيجة سرقة هاتف محمول لأحد أقاربها.

أوضحت التحريات أن الواقعة تعود لتاريخ 5 الجاري، حين أقدم طالب ووالده – مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة – على عرض هاتفه المحمول للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تواصل معه أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء الهاتف، إلا أنه قام بسرقته بطريقة المغافلة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

عند مواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة كما هو موضح في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.