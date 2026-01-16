إعلان

غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بجميع المحافظات

كتب : أحمد الجندي

09:00 م 16/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول أرشيفية

تبدأ غدًا السبت 17 يناير 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول في جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشّددة لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن ومنظم.

ويؤدي الطلاب غدًا امتحانات اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية في محافظات القاهرة والجيزة ومعظم المحافظات الأخرى، على أن تستمر الامتحانات حتى الخميس 22 يناير 2026.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد أعلنت عن تطبيق حظر شامل وصارم على استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت المديرية أن القرار يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين بكافة لجان الامتحانات، مع التشديد على عدم السماح بدخول أي هاتف محمول إلى اللجان تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية تجاه أي مخالفة، دون تهاون أو استثناءات.

