تبدأ غدًا السبت 17 يناير 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول في جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشّددة لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن ومنظم.

ويؤدي الطلاب غدًا امتحانات اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية في محافظات القاهرة والجيزة ومعظم المحافظات الأخرى، على أن تستمر الامتحانات حتى الخميس 22 يناير 2026.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد أعلنت عن تطبيق حظر شامل وصارم على استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت المديرية أن القرار يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين بكافة لجان الامتحانات، مع التشديد على عدم السماح بدخول أي هاتف محمول إلى اللجان تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية تجاه أي مخالفة، دون تهاون أو استثناءات.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

محاور ورابط التسجيل في مؤتمر حقوق عين شمس 2026

تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية بداية من العام المقبل