ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أجزاء من سور كوبري بالقليوبية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تفاصيل تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باختفاء أجزاء من السور الحديدي لأحد الكباري بمحافظة القليوبية.

أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة تمهيدًا للتصرف في القطع المسروقة وبيعها.

بإرشاد المتهمين، تم ضبط 18 قطعة حديدية تزن نحو 100 كيلو جرام، كانت معدة للبيع بعد سرقتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.