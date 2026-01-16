إعلان

ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على أجزاء من سور كوبري بالقليوبية

كتب : مصراوي

07:12 م 16/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تفاصيل تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باختفاء أجزاء من السور الحديدي لأحد الكباري بمحافظة القليوبية.
أظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة تمهيدًا للتصرف في القطع المسروقة وبيعها.
بإرشاد المتهمين، تم ضبط 18 قطعة حديدية تزن نحو 100 كيلو جرام، كانت معدة للبيع بعد سرقتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة كوبري سرقة حديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال يومين.. مكالمة هاتفية ثانية بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
شئون عربية و دولية

خلال يومين.. مكالمة هاتفية ثانية بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
رجل و8 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة
حوادث وقضايا

رجل و8 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة
تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟
أخبار مصر

من هو الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان