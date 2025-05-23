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تسولوا واعتدوا على المارة.. الأمن يضبط سيدة و5 أطفال بالشروق

11:55 ص الجمعة 23 مايو 2025

المتهمون

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأطفال وسيدة منتقبة وهم يمارسون أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

توصلت التحريات إلى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم سيدة ربة منزل وبرفقتها 5 أطفال. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الوقائع المشار إليها. كما أقرت السيدة بأنها اتفقت مع والدتي الأطفال على استغلالهم في أعمال التسول مقابل مبالغ مالية، وقد تم ضبط السيدتين المتورطتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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أعمال التسول ضبط سيدة و5 أطفال بالشروق استجداء المارة والتعدي سيدة منتقبة وأطفال يمارسون التسول وزارة الداخلية
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