كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطعي فيديو لتضرر شخص من "سايس" اعتدى عليه ووالدته بالسب والقذف وتهديده بسلاح أبيض حال اعتراضه على دفع مبلغ مالى مقابل إيقاف سيارته.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدام فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.