الداخلية تكشف حقيقة منشور تحرش مدرب كرة طائرة بفتيات

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور يُحذّر من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة، بزعم تحرشه بعدد من الفتيات.

بالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 15 الجاري، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد بتضرره من مدرب كرة طائرة لتحرشه لفظيًا بنجلته (16 عامًا) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وذكر المُبلّغ أنه تقدّم بشكوى رسمية لإدارة النادي محل عمل المتهم، ما أسفر عن فصله من العمل.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المدرب المشار إليه، وبحوزته جهاز لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.