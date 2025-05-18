من الإنترنت إلى كمين.. كيف استدرجت "بوسي" مهندسًا للسرقة والاعتداء بالجيزة؟

كتب - صابر المحلاوي:

بدأت علاقة عابرة بين مهندس معماري يبلغ من العمر 30 عامًا وفتاة تُدعى "بوسي" عبر الإنترنت، لكنها سرعان ما تحولت إلى فخ محكم انتهى بجريمة سرقة واعتداء داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة.

القصة بدأت حين تعرف "هـ. ر."، مهندس معماري، على "بوسي" من خلال مواقع التواصل، واستمرت العلاقة بشكل طبيعي إلى أن طلبت الأخيرة منه زيارتها في شقتها. لم يتردد المهندس وتوجه إلى العنوان المحدد، لكنه فوجئ بوجود "بوسي" وزوجها "أمير"، وصديقتها "منى"، وآخر يُدعى "حسن".

وبحسب التحقيقات، تعرض الضحية لهجوم مباغت، حيث انهال عليه الجناة بالضرب، وأصيب بجرح قطعي في الوجه باستخدام سلاح أبيض، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسد. ولم يتوقف الأمر عند الاعتداء الجسدي، بل أجبروه على تحويل 90 ألف جنيه من محفظته الإلكترونية إلى حساب "بوسي"، قبل أن يستولوا على متعلقاته الشخصية، ويتركوه غارقًا في دمائه ويلوذوا بالفرار.

على الفور، تلقى رجال مباحث الجيزة البلاغ، وبتوجيهات من اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، شُكل فريق بحث نجح في ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم المسروقات والسلاح المستخدم في الجريمة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار والمنطقة المحيطة، واستدعاء الشهود، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.