التحقيق في حادث تصادم بكرداسة أدى لتهشم سيارة شقيقة وزير السياحة الأسبق

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بكرداسة التحقيقات في واقعة حادث تصادم وقع اليوم بطريق بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن تهشم سيارة تقودها شقيقة وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي اختلال عجلة القيادة بيد قائدة السيارة، مما أدى إلى اصطدامها بحاجز على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائدة السيارة بإصابات طفيفة، وتم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لم يُسفر الحادث عن أي إصابات أخرى أو وفيات، واقتصرت الأضرار على تهشم السيارة محل الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بندب المهندس الفني لإعداد تقرير معاينة حول أسباب الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت ببيان الحالة الطبية للمصابة، والتصريح بإخلاء سبيلها حال عدم وجود شبهة جنائية.