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6 حالات اختناق في اشتعال واجهة 4 منازل بحدائق القبة

05:54 م الثلاثاء 13 مايو 2025

موقع الحريق

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق اندلع بواجهة 4 منازل بحدائق القبة اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة خلف مستشفى خاص.

3 سيارات إطفاء انتقلت إلى محل البلاغ، وتبين اشتعال النيران بواجهة المنزل رقم 30 بشارع رزق ميخائيل وامتدادها إلى 3 منازل مجاورة بسبب سرعة الرياح.

وتسبب الحريق في سقوط 6 مصابين بحالات اختناق نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج، ويجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران.

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