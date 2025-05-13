6 حالات اختناق في اشتعال واجهة 4 منازل بحدائق القبة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق اندلع بواجهة 4 منازل بحدائق القبة اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة خلف مستشفى خاص.

3 سيارات إطفاء انتقلت إلى محل البلاغ، وتبين اشتعال النيران بواجهة المنزل رقم 30 بشارع رزق ميخائيل وامتدادها إلى 3 منازل مجاورة بسبب سرعة الرياح.

وتسبب الحريق في سقوط 6 مصابين بحالات اختناق نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج، ويجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران.