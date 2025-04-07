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هجوم مسلح داخل محل بالإسكندرية.. والأمن يكشف التفاصيل

11:17 ص الإثنين 07 أبريل 2025

مسلحون - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين باقتحام المحل الخاص به في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وتحطيم محتوياته والتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته.

وبالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 31 مارس 2025، تلقى قسم شرطة ثانِ المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مالك محل، يفيد بتضرره من قيام شخصين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، لأحدهما معلومات جنائية، كما ضُبط بحوزتهما سلاحان أبيضان.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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