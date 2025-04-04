لحظات الرعب في انفجار أنبوبة فريون داخل مركز صيانة بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل حادث انفجار وقع داخل ورشة لصيانة أجهزة التكييف بحي إمبابة شمال الجيزة.

معاينة الشرطة بينت أن الواقعة حدثت داخل محل على مساحة ٣٠ متر بالطابق الأرضي للعقار رقم 8 بشارع 6 أكتوبر والمكون من 3 أدوار ملك موظف بالمعاش.

حسب التحريات، انفجرت أنبوبة فريون داخل المركز مما أسفر عن إصابة مستأجر المحل ويدعى عمر الفاروق ٣٥ عاما فني تبريد وتكييف ببتر بالذراع الأيسر وتهتك بالبطن ونقله إلى مستشفى قصر العيني في حالة سيئة.

كما أصيب كل من شهاب أحمد 21 عاما بجروح بالقدم ونقله إلى مستشفى إمبابة العام وعبدالعزيز فتحي 34 عاما ببتر بالصباع الخنسر باليد اليسرى ونقله إلى قصر العيني.

تحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.