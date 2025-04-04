4 مصابين بحروق واختناق في حريق شقة بفيصل

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالات حروق واختناق؛ إثر حريق هائل بشقة سكنية بفيصل غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان بشارع كعابيش.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثالث لمنزل مكون من 4 أدوار بالطوابق، نتج عنه سقوط 4 مصابين (حروق - اختناق).

ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة مصدر النيران ومنع امتدادها للوحدات المجاورة فيما نقل المصابون إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.