انفجار أنبوبة داخل ورشة بإمبابة.. والحصيلة 3 مصابين أحدهم بُترت يده

كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار بحي إمبابة شمال الجيزة، مساء الجمعة أسفر عن سقوط 3 مصابين.

مأمور قسم شرطة إبمابة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بشارع المطار.

انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات إطفاء، وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل ورشة بالطابق الأرضي للعقار رقم 21 بجوار ميدان الشجرة.

أسفر عن الانفجار سقوط 3 مصابين أحدهم يدعى "عمر.ا." 32 عاما ببتر باليد اليسرى وتهتك بالبطن ونقل إلى مستشفى قصر العيني فيما استقبل مستشفى إمبابة العام مصابان.