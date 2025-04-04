إعلان

انفجار أنبوبة داخل ورشة بإمبابة.. والحصيلة 3 مصابين أحدهم بُترت يده

06:11 م الجمعة 04 أبريل 2025

انفجار انبوبة غاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار بحي إمبابة شمال الجيزة، مساء الجمعة أسفر عن سقوط 3 مصابين.

مأمور قسم شرطة إبمابة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بشارع المطار.

انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات إطفاء، وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل ورشة بالطابق الأرضي للعقار رقم 21 بجوار ميدان الشجرة.

أسفر عن الانفجار سقوط 3 مصابين أحدهم يدعى "عمر.ا." 32 عاما ببتر باليد اليسرى وتهتك بالبطن ونقل إلى مستشفى قصر العيني فيما استقبل مستشفى إمبابة العام مصابان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار انفجار إمبابة ورشة الجيزة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل