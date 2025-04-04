الداخلية تكشف حقيقة الإفراج عن تاجر مخدرات ضُبط بمنطقة بولاق أبوالعلا



كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن ادعاء صحفي سابق بقيام الأجهزة الأمنية بضبط أحد الأشخاص متلبساً بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة بالجهة المواجهة لجريدة الأخبار وإخلاء سبيله من قِبل النيابة العامة بعد تبيّن أن المضبوطات كانت "نبات الملوخية" وليست موادًا مخدرة.

وأكد مصدر أمني أنه بفحص الواقعة لم يُعثر على أية أحداث مطابقة خلال الفترة الحالية، وتبيّن من سؤال صاحب الادعاء أن الواقعة التي تحدث عنها تعود لأكثر من 30 عامًا، وقد أعاد نشرها دون الإشارة لتاريخها بهدف جذب مشاهدات مرتفعة على الصفحة.

وأوضح المصدر أن الصفحة التي نشرت المقطع تحتوي على العديد من الفيديوهات المجهّلة وغير محددة التواريخ، ما يساهم في إثارة البلبلة والتشويش داخل الرأي العام.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتواصل وزارة الداخلية رصد مثل هذه المنشورات التي تتعمد نشر محتوى مضلل لتحقيق أهداف شخصية على حساب استقرار المجتمع.