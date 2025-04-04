إعلان

ضبط منادي سيارات يتقاضى أموالًا بدون ترخيص في باب الشعرية

03:54 م الجمعة 04 أبريل 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد الصاوي:
كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن شكوى من مواطن أفاد بتعرضه لتحصيل رسوم "دون وجه حق" نظير ركن سيارته في نطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة القسم ويعمل كـ"منادي سيارات" دون الحصول على ترخيص قانوني بمزاولة المهنة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية وزارة الداخليةكشف ملابسات فرض إتاوة كشف ملابسات فرض إتاوة ركن السيارات القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان