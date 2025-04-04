ضبط منادي سيارات يتقاضى أموالًا بدون ترخيص في باب الشعرية



كتب - محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن شكوى من مواطن أفاد بتعرضه لتحصيل رسوم "دون وجه حق" نظير ركن سيارته في نطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة القسم ويعمل كـ"منادي سيارات" دون الحصول على ترخيص قانوني بمزاولة المهنة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.