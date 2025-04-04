السرعة الزائدة تتصدر المخالفات.. والمرور يتحرك بقوة

كتب - علاء عمران:



واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 41,623 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 723 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، و35,064 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات موقف عشوائي، إلى جانب 292 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية على مدار الساعة لضبط المخالفات، وتحقيق السيولة المرورية، والحد من الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين.