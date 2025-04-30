كتب - أحمد عادل:

أعلنت الأجهزة المعنية عن تنفيذ تحويلات مرورية جديدة بمحور التسعين الجنوبي في القاهرة الجديدة، تزامنًا مع استكمال أعمال إحلال وتجديد خطّي مياه الشرب المزدوج.

وشملت التعديلات غلقًا كليًا لمسطح كوبري التسعين في الاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبي نحو الطريق الدائري، وذلك اعتبارًا من الخميس 1 مايو 2025 ولمدة 15 يومًا.

ومن المقرر أن يتم تحويل حركة المرور للقادمين من محور التسعين الجنوبي باتجاه الطريق الدائري، عبر مطلع كوبري التسعين، مع استخدام مطالع ومنازل الكباري المؤدية إلى طريق السويس كمسارات بديلة.

وفي السياق ذاته، كثّفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية بالمنطقة، مع التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية لضمان أمن وسلامة المواطنين طوال فترة الأعمال.