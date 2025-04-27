لم يسدد المبلغ.. حجز دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة للحكم

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس حجز الدعوى المقامة من طليقة لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة، بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، للحكم بجلسة 18 مايو المقبل.

وقال معتز الدكر، محامي طليقة اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن اللاعب ومحاميه تغيبا عن جلسة اليوم، رغم أن من المقرر كان سداد مبلغ النفقة خلالها.

وأضاف "الدكر" أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا بمنع صالح جمعة من السفر، بسبب تخلفه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

وأشار إلى صدور حكم بمعاقبة اللاعب بالحبس لمدة شهر، لعدم سداده مبلغ النفقة المقررة.

وكانت طليقة اللاعب قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 حتى 2020.

وفيما يتعلق باستئناف اللاعب على الحكم، قضت المحكمة بتعديله، وألزمته بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية بنوعيها، بدءًا من تاريخ الامتناع وحتى انتهاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.