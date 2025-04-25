بعد اتهام صادم باستخدام حقنة هواء.. تفاصيل حادثة كلب في الغربية تُثير الجدل



كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ادعاءً بقيام طبيب بيطرى بإنهاء حياة كلب باستخدام حقنة هواء، بعد أن تم توثيقه بأحد أعمدة الإنارة في محافظة الغربية.

بتحقيقات الأجهزة الأمنية، تم تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية. وبسؤاله، أوضح أنه تلقى بلاغًا من أهالى قريته، يفيد بإمساكهم بكلب كان قد عضَّ طفلين. وأشار إلى أنه وصل إلى مكان الحادث، حيث قرر إعطاء الكلب "حقنة مهدئة" لتهدئته، بهدف السيطرة عليه، ولكنه فوجئ بنفوق الكلب عقب الحقن. وأكد أنه لم يقصد قتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.