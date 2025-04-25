لغز العثور على جثة عامل مشنوقا خلف قسم العياط

كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة عامل مشنوقا داخل منزل بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز العياط إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل خلف القسم.

انتقل رجال المباحث إلة محل البلاغ وعثر على جثة "محمد.م." عامل مقيم قرية القبابات أطفيح، يرجح تخلصه من حياته شنقا.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات حول الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين