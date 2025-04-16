الداخلية تضبط 4661 قضية سرقة كهرباء في حملات موسعة

كتب - علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الحملات الأمنية المكثفة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. شملت هذه النتائج ضبط 1301 قضية متنوعة في مجال شرطة النقل والمواصلات، ضبط 4661 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال شرطة الكهرباء، ضبط 482 قضية في مجالات الضرائب والرسوم، فضلاً عن ضبط 136 قضية متنوعة في مجال شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

وتستمر الحملات الأمنية في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الجرائم والمخالفات.