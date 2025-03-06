6 أبريل .. الفصل الأخير في دعوى نفقة طليقة "صالح جمعة" أمام محكمة الأسرة

كتب ـ رمضان يونس وأحمد عادل:

حددت محكمة الأسرة بالتجمع، جلسة 6 أبريل المقبل، للفصل في الدعوى المقامة من طليقة لاعب النادي الأهلي السابق "صالح جمعة" بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية.

وقال معتز الدكر، محامى طلية صالح جمعة، في تصريحات خاصة لمصراوي، وقت سابق، إن المحكمة المختصة أصدرت قرارًا بمنع اللاعب صالح جمعة من السفر، بسبب عدم سداده نفقة زوجته.

وأشار الدكر إلى أن هناك حكمًا سابقًا بمعاقبة "صالح جمعة"، لاعب النادي الأهلي السابق، بالحبس لمدة شهر، لعدم سداده مبلغ النفقة المستحق لطليقته.

كانت طليقة اللاعب قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 وحتى عام 2020. وفيما يخص استئناف صالح جمعة على الحكم الصادر، قضت المحكمة بتعديل الحكم، وألزمت اللاعب بدفع 35 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجية بنوعيها، من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.