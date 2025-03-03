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اندلاع حريق في مخزن خردة بمنشأة القناطر

09:14 م الإثنين 03 مارس 2025

حريق مخزن

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كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقًا اندلع داخل مخزن خردة بمنشاة القناطر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران من مخزن بقرية المنصورية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اندلاع حريق بمخزن خردة بجوار المعهد الديني، وحاصر رجال الدفاه المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق مع تنفيذ عملية التبريد.

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