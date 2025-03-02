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وفاة سيدة وإصابة 8 من أسرتها بسبب وجبة فاسدة في الجيزة

12:47 ص الأحد 02 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
لقيت سيدة مسنة مصرعها وأصيب 8 من أفراد أسرتها بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة "إندومي" داخل منزلهم بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية، حول وفاة سيدة وإصابة آخرين داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة السيدة "كريمة م." (60 عامًا)، بينما أصيب كل من "جمال م." (31 عامًا) ترزي، وشقيقته "منى م." (39 عامًا)، وزوجها "جمال ع." (34 عامًا) عامل، وأبناؤهم: مالك (14 عامًا)، عبدالله (11 عامًا)، منى (10 سنوات)، سندس (6 سنوات)، وسجدة (3 سنوات).

وأوضحت التحريات أن الأسرة اجتمعت داخل منزل العائلة لتناول وجبة "إندومي"، وبعد ذلك شعروا بحالة قيء شديد ومغص معوي، ما أسفر عن وفاة السيدة المسنة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال زوج المتوفاة، أكد أنه لم يتناول الطعام معهم، مشيرًا إلى أن زوجته فارقت الحياة بعد تناول الوجبة مباشرة، وتواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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حالة تسمم وجبة فاسدة مصرع سيدة المنيرة الغربية
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