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18 مصابا في حادثين منفصلين بأكتوبر

05:00 م الثلاثاء 18 مارس 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصًا في حادث سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل صينية الواحات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة عند مساكن أبناء الجيزة اتجاه أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 13 مصابا.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرير محضر بالواقعة.

في سياق متصل، أصيب 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل غرب مطار إسفنكس بمدينة السادس من أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج.

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