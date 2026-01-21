محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعي للإخوان اليوم

تتظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية لجان العمل النوعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وانضم المتهمين إلى جماعة إرهابية مع علمهم بذلك، كما قاموا بتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية.

اقرأ أيضًا:

البلوجر محمد عبدالعاطي ينهي إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

الداخلية تضبط سيدتين للإعلان عن أعمال منافية للآداب بالإسكندرية