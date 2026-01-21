إعلان

محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعي للإخوان اليوم

كتب : مصراوي

04:00 ص 21/01/2026

محاكمة تعبيرية

تتظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية لجان العمل النوعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وانضم المتهمين إلى جماعة إرهابية مع علمهم بذلك، كما قاموا بتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية.

محاكمة خلية لجان العمل النوعي للإخوان مجمع محاكم بدر

أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
دراسة تحذر: تلوث الهواء يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال
حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
