السيسي: يجب التمسك بالقوانين الدولية لمواجهة النزاعات

كتب : محمد أبو بكر

11:13 ص 21/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب التمسك بالقوانين الدولية أحد وسائل مواجهة النزاعات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته اليوم الاربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أن العالم يواجه حاليًا تحديات جسيمة تعرقل جهود التنمية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لجهود الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار السيسي، إلى أن دور مصر كان إيجابيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، قائلًا: "تجلى ذلك في أكتوبر 2025 بمؤتمر شرم الشيخ، في قضية من أصعب القضايا التي مرت خلال الـ10 سنوات السابقة، وهي قضية الحرب في غزة والتي استمرت عامين، والتي نتمنى أن تنجح المرحلة الثانية لإيقاف الحرب في غزة والتي أطلقها الرئيس ترامب.

