قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه من المتوقع أن يهبط ترامب في سويسرا بعد حوالي ثلاث ساعات من الموعد المقرر أصلاً لوصوله، ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاباً في دافوس يوم الأربعاء في خطاب مرتقب للغاية.

ويرجع سبب ذلك إلى حدوث مشكلة كهربائية طفيفة في وقت متأخر من أمس الاثنين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، وهي الطائرة التي تنقل الرئيس، مما دفع الطاقم إلى إعادة الطائرة بعد حوالي 30 دقيقة من بدء الرحلة كإجراء احترازي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة مشكلة كهربائية بسيطة، وبسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة.

سيظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مع قادة حكوميين ورجال أعمال بارزين آخرين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وذلك بعد يوم من صدور تصريحات مثيرة للجدل وتهديدات اقتصادية ناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا.