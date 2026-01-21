إعلان

حملات مكبرة من الأمن العام تضبط العملات والدقيق المدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:30 ص 21/01/2026

شرطة التموين _أرشيفية

كتب- علاء عمران:

استمرارًا للضربات الأمنية لحماية الاقتصاد والمستهلكين، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 8 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في المخازن والمخابز السياحية الحرة والمدعمة، نتيجة محاولات التلاعب بالأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا.

الأمن العام حماية الاقتصاد قطاع الأمن العام

