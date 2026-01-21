إعلان

وزير الداخلية يصدر قرارًا بردّ الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

11:14 ص 21/01/2026

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2343 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وجاء في نص القرار أن رد الجنسية شمل 21 مواطنًا من محافظات مختلفة، هي الغربية والجيزة والإسكندرية والقاهرة وقنا والقليوبية والدقهلية، بالإضافة إلى اثنين من مواليد ألمانيا. كما تنوعت الفئات العمرية للمشمولين بالقرار بين مواليد عام 1951 وحتى 2004، بما يعكس اختلاف الحالات والظروف الخاصة بكل طلب.
وتضم القائمة 13 رجلًا و8 سيدات، من بينهم حسن محمود محمد، وجورج إبراهيم إبراهيم، ومحمد محي الدين محمد، وأحمد مكرم محمد، إلى جانب فاطمة سمير شفيق، ومنال سعيد سلامة، ولورا نبيل أبو بكر، ونادية بدوي علي، بينما جاءت ياسمين أحمد علي كآخر الأسماء المدرجة ضمن القرار.

وزير الداخلية وزارة الداخلية ردّ الجنسية المصرية

