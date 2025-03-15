مصرع أم وطفليها في حريق مأساوي داخل شقتهم بأبو النمرس

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، مما أسفر عن وفاة ربة منزل وطفليها، وسط محاولات يائسة لإنقاذهم.

فور تلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بالحادث، هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بثلاث سيارات إطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا، ليتم انتشال جثثهم بعد انتهاء عمليات الإطفاء.

تحفظت الجهات الأمنية على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. كما تم استدعاء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، في محاولة لتحديد أسبابه، مع استمرار الاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات اندلاع النيران، والتأكد مما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.